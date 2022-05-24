"Не Патроном единым". В ГСЧС Черкасской области служит овчарка-водолаз Найда

"Не Патроном единым! А вы знаете, что в ГСЧС есть не только собаки-пиротехники, но и собаки-водолазы? Нет? Тогда знакомьтесь! Это – Найда, новая "сотрудница" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС "Черкасчины", – говорится в сообщении.

Породистую овчарку Найду взяли из приюта.

"Уже с первых дней знакомства Найда проявила дисциплинированность и пристрастие к воде. Так что водолазы решили научить ее необходимым командам, в том числе и для спасения на воде. Впереди еще несколько классов "водолазной школы" для Найды, но уже сегодня собака уверенно и четко выполняет команды и готова во всеоружии встретить купальный сезон и заботиться о безопасности отдыхающих", – сообщили в ГСЧС.