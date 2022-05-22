Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото

"Вчера случилось самое ожидаемое событие. Я вышла замуж", – подписала снимки Глинская.

Во время регистрации брака она была в голубой вышиванке и венке, а ее избранник – в джинсах и белой вышиванке.

Контекст:

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Первый брак Глинской распался после потери ребенка. Летом 2021 года она сообщила о помолвке с Большаковым. От предыдущих отношений у него есть сын. Глинская и Большаков познакомились в 2001 году.