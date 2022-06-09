В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения" – Генштаб ВСУ

Создать "народное ополчение" в Беларуси, чтобы увеличить количество защитников, поручил Лукашенко (фото иллюстративное) Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 9 июня в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на волынском и полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов", – подчеркнули в Генштабе.

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