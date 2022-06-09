В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения" – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 9 июня в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на волынском и полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
"Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.
7 июня Генштаб ВСУ сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.
В то же день военные Беларуси форсировали реку вдоль границы с Украиной в условиях воздействия "диверсионных сил" противника.