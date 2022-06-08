Военные Беларуси форсировали реку вдоль границы с Украиной в условиях воздействия "диверсионных сил" противника

Об учениях 7 июня написало госагентство БЕЛТА.
Отмечается, что усиленный парашютно-десантный батальон 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций совместно с погранслужбой отработали эпизод переправы по преодолению водной преграды через реку Сож в условиях воздействия "диверсионных сил" противника.
"Основная задача – дать практику командирам подразделений и экипажам боевых машин в подготовке техники к преодолению водной преграды. Это постоянный учебный процесс боевой подготовки", – подчеркнул замкомандира батальона по идеологической работе 103-й воздушно-десантной бригады Андрей Шкирьянов.
Протяженность границы между Беларусью и Украиной составляет 1084 км, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Из них около 326 км – на водном участке (между реками Днепр, Сож и Припять).
7 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.
В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности, сообщили в минобороны республики 7 июня. "Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.