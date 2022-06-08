Военные Беларуси форсировали реку вдоль границы с Украиной в условиях воздействия "диверсионных сил" противника

Об учениях 7 июня написало госагентство БЕЛТА.

Отмечается, что усиленный парашютно-десантный батальон 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций совместно с погранслужбой отработали эпизод переправы по преодолению водной преграды через реку Сож в условиях воздействия "диверсионных сил" противника.

"Основная задача – дать практику командирам подразделений и экипажам боевых машин в подготовке техники к преодолению водной преграды. Это постоянный учебный процесс боевой подготовки", – подчеркнул замкомандира батальона по идеологической работе 103-й воздушно-десантной бригады Андрей Шкирьянов.

Протяженность границы между Беларусью и Украиной составляет 1084 км, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Из них около 326 км – на водном участке (между реками Днепр, Сож и Припять).

7 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.

В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности, сообщили в минобороны республики 7 июня. "Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.