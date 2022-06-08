Минобороны Беларуси сообщило о переходе с мирного на военное время

"В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС по предназначению в 2021/2022 учебном году.
"Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", – объяснили в минобороны.
7 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.
По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе.
Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает 52-е место из 142 стран мира. Украина в этом рейтинге на 22-й строчке, а Россия – на второй. По размеру оборонного бюджета Беларусь – на 87-м месте, уступая всем соседям.