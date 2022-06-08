Минобороны Беларуси сообщило о переходе с мирного на военное время

"В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС по предназначению в 2021/2022 учебном году.

"Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", – объяснили в минобороны.

7 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.