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Минобороны Беларуси сообщило о переходе с мирного на военное время

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По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси намерены увеличить численность армии
По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси намерены увеличить численность армии
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegrаm

В рамках мероприятий по переводу с мирного на военное время в Беларуси объявили о военных учениях. Информацию об этом минобороны страны разместило в Telegrаm.

"В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС по предназначению в 2021/2022 учебном году.

"Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", – объяснили в минобороны.

7 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тыс. человек.

Контекст:

По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе. 

Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает 52-е место из 142 стран мира. Украина в этом рейтинге на 22-й строчке, а Россия – на второй. По размеру оборонного бюджета Беларусь – на 87-м месте, уступая всем соседям.

Теги: Беларусь, военные, призыв, Минобороны, учения, военнослужащий
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