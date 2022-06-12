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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке буквально за каждый метр земли идут ожесточенные бои – Зеленский

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Зеленский прогнозирует, что РФ к концу июня может пересечь отметку в 40 тыс. погибших в войне против Украины
Зеленский прогнозирует, что РФ к концу июня может пересечь отметку в 40 тыс. погибших в войне против Украины
Фото: ЕРА

Ключевая тактическая цель России в войне против Украины остается прежней – оккупанты "давят" в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области, а также в районе Бахмута и Славянска Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 12 июня в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства. 

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются жесточайшие бои – буквально за каждый метр. А также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск и так далее. Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы", – рассказал Зеленский. 

Он считает, что Россия сделает попытку бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали с помощью скрытой мобилизации.

"Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тыс. своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия она столько не теряла", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, мобилизация, Северодонецк, Лисичанск, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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