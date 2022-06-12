В Северодонецке буквально за каждый метр земли идут ожесточенные бои – Зеленский

Зеленский прогнозирует, что РФ к концу июня может пересечь отметку в 40 тыс. погибших в войне против Украины Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 12 июня в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются жесточайшие бои – буквально за каждый метр. А также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск и так далее. Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы", – рассказал Зеленский.

Он считает, что Россия сделает попытку бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали с помощью скрытой мобилизации.

"Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тыс. своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия она столько не теряла", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)