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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восприятие РФ в мире – это не Петр I или Лев Толстой, а раненые или убитые украинские дети – Зеленский

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Зеленский заявил, что на вопрос, нужны ли Украине системы ПВО, "набралось уже 2606 утвердительных ответов в виде разных российских крылатых ракет"
Зеленский заявил, что на вопрос, нужны ли Украине системы ПВО, "набралось уже 2606 утвердительных ответов в виде разных российских крылатых ракет"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном вечером 12 июня, отреагировал на ракетный удар России по Тернопольской области.

Президент подчеркнул, что в этом ракетном ударе, "как и в абсолютном большинстве других ударов РФ, не было ни одного тактического или стратегического смысла". 

В результате обстрела пострадали 23 человека, в том числе 12-летняя девочка, которая вместе с семьей эвакуировалась из Харькова после начала полномасштабного вторжения РФ. 

"Она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты будут теперь определять восприятие России в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул Зеленский. 

Он напомнил, что 12 июня – уже 109-й день полномасштабного вторжения России в Украину, но "далеко не 109-й день", когда Украина просит у партнеров системы ПВО. 

"Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время с 24 февраля. Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедия, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.

4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Вечером 11 июня оккупанты нанесли удар вблизи Чорткова четырьмя ракетами, разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома, проинформировал Труш.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, ПВО, Тернопольская область, Лев Толстой, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Владимир Труш, девочка
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