Восприятие РФ в мире – это не Петр I или Лев Толстой, а раненые или убитые украинские дети – Зеленский

Президент подчеркнул, что в этом ракетном ударе, "как и в абсолютном большинстве других ударов РФ, не было ни одного тактического или стратегического смысла".
В результате обстрела пострадали 23 человека, в том числе 12-летняя девочка, которая вместе с семьей эвакуировалась из Харькова после начала полномасштабного вторжения РФ.
"Она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты будут теперь определять восприятие России в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что 12 июня – уже 109-й день полномасштабного вторжения России в Украину, но "далеко не 109-й день", когда Украина просит у партнеров системы ПВО.
"Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время с 24 февраля. Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедия, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.
4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Вечером 11 июня оккупанты нанесли удар вблизи Чорткова четырьмя ракетами, разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома, проинформировал Труш.