Восприятие РФ в мире – это не Петр I или Лев Толстой, а раненые или убитые украинские дети – Зеленский

Зеленский заявил, что на вопрос, нужны ли Украине системы ПВО, "набралось уже 2606 утвердительных ответов в виде разных российских крылатых ракет" Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что в этом ракетном ударе, "как и в абсолютном большинстве других ударов РФ, не было ни одного тактического или стратегического смысла".

В результате обстрела пострадали 23 человека, в том числе 12-летняя девочка, которая вместе с семьей эвакуировалась из Харькова после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты будут теперь определять восприятие России в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что 12 июня – уже 109-й день полномасштабного вторжения России в Украину, но "далеко не 109-й день", когда Украина просит у партнеров системы ПВО.

"Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время с 24 февраля. Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедия, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", – добавил Зеленский.

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