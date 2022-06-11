Российские оккупанты обстреляли Тернопольскую область – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.
"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", – написал руководитель ОВА.
Труш уточнил, что "специалисты уже работают в Чортковском районе".
"Без паники. Все в подвалы", – отметил в Facebook мэр Чорткова Владимир Шматько, призвав не делать фото.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект – в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.
4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.