Российские оккупанты обстреляли Тернопольскую область – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", – написал руководитель ОВА.

Труш уточнил, что "специалисты уже работают в Чортковском районе".

"Без паники. Все в подвалы", – отметил в Facebook мэр Чорткова Владимир Шматько, призвав не делать фото.

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