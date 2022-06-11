ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Тернопольскую область – ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чортковском районе, отметил Труш (фото иллюстративное)
Оккупанты нанесли ракетный удар по Чортковском районе, отметил Труш (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 11 июня нанесли ракетный удар по Тернопольской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", – написал руководитель ОВА.

Труш уточнил, что "специалисты уже работают в Чортковском районе".

https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/posts/429499889182675

"Без паники. Все в подвалы", – отметил в Facebook мэр Чорткова Владимир Шматько, призвав не делать фото.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989890067865114&id=100005324195782

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект – в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.

4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.

Теги: Россия, Украина, Тернопольская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, Тернопольская ОГА, Владимир Труш, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (305445)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (155679)
3
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (51227)
4
В сети спорят, на кого похожа дочь Ани Лорак (34771)
5
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (32445)
6
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (29008)
7
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (20174)
8
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (18479)
 
 
 
 