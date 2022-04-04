Первый обстрел Тернополя за время войны против РФ. ВСУ обезвредили вражеский объект в воздухе над городом – глава ОВА

39 дней с начала войны против РФ Тернопольская область не подвергалась бомбардировкам, отметил глава ОВА Труш Фото: depositphotos.com

Об этом на брифинге 4 апреля сообщил глава Тернопольской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Владимир Труш.

Он отметил, что 39 дней с начала войны против РФ регион не подвергался бомбардировкам.

"Вчера была осуществлена врагом бомбардировка города Тернополь. То есть прилет первый состоялся. Спасибо нашим ВС, которые вовремя предупредили данный факт, обезвредили, однако осколками был задет объект критической инфраструктуры, сейчас находящийся в непригодном для использования состоянии. Враг бьет только по объектам критической инфраструктуры", – отметил Труш.

По его словам, на месте работают специалисты ГСЧС и полиции, жертв и пострадавших нет, поскольку местные власти прибегли к "превентивным мерам".

Труш также обратился к жителям региона с просьбой не фотографировать и не снимать видео атакованных объектов и не выкладывать эти материалы в интернет.

"Вы помогаете врагу. Враг свято верит, что объект уничтожен. Когда вы начинаете расписывать эти истории – вас тоже мониторят в интернете", – сказал Труш.

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