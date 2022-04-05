Осколки сбитой ракеты, которой обстреляли Тернопольскую область, повредили резервуары с минудобрениями

В результате попадания осколков ракеты в резервуары была утечка минудобрений в почву, отметил Труш Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом на брифинге 5 апреля рассказал глава Тернопольской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Владимир Труш.

"Была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. Учитывая, что сбитая ракета не долетела до этого объекта, она упала на другой объект, где хранились жидкие минеральные удобрения", – сообщил руководитель ОВА.

По его словам, резервуары, где хранились минудобрения, были практически пустыми, так как в регионе идет посевная.

"Но в результате попадания осколков ракеты в резервуары была утечка минудобрений в почву… Были произведены замеры ночью, и в 7.00, и в обед… Анализы показали, что превышения содержания аммиака не было", – отметил Труш.

Однако ближе к вечеру содержание аммиака в воде начало расти, добавил чиновник.

Труш рекомендовал жителям Кременецкого района (территорий по руслу реки Иква) не использовать воду из колодцев как питьевую, только как техническую. Также в этом регионе запрещается лов рыбы.

Глава ОВА подчеркнул, что в населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода.

По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется, резюмировал Труш.

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