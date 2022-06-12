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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским о "зерновом коридоре" из Украины

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Эрдоган говорит, что переговоры планируются на следующей неделе
Эрдоган говорит, что переговоры планируются на следующей неделе
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 12 июня в ходе встречи с молодежью в городе Ван на востоке страны, что планирует разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу "зернового коридора", – сказал Эрдоган.

"Анадолу" отмечает, что речь идет о консультациях по "реализации проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Предыдущий разговор с президентами России и Украины Эрдоган проводил 30 мая. В частности, с Путиным Эрдоган обсуждал продовольственную безопасность.

В разговоре с Зеленским Эрдоган, по версии президента Украины, обсуждал "созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности".

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Известно, что Россия похищает украинское зерно и пытается продать его на мировом рынке.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, война, экономика, продукты, переговоры, экспорт, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, море, зерно
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