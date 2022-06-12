22 человека пострадало в результате российского ракетного удара по Тернопольской области, в том числе ребенок

Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет.
"По предварительной информации, все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта и гражданские – повреждены четыре дома пятиэтажных с гражданским населением. Жертв на данный момент нет. Пострадали 22 человека", – сказал он.
Глава ОВА сообщил, что пострадавшие госпитализированы.
Среди пострадавших – 12-летний ребенок, а также семь женщин, отметил Труш.
"Состояние практически всех удовлетворительное. Часть из них находится в больнице, часть вернулись домой", – заявил чиновник.
Он также рассказал, что в Чорткове было отключено газоснабжение, так как одна ракета попала в газовую трубу, произошла утечка газа и возгорание. Труш заверил, что до конца дня подачу газа должны возобновить.
Глава ОВА призвал не публиковать в интернете фото и видео с мест обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Чорткова вечером 11 июня.
Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект – в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.
4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.