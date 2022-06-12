22 человека пострадало в результате российского ракетного удара по Тернопольской области, в том числе ребенок

Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет Фото: Володимир Труш / Facebook

Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет.

"По предварительной информации, все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта и гражданские – повреждены четыре дома пятиэтажных с гражданским населением. Жертв на данный момент нет. Пострадали 22 человека", – сказал он.

Глава ОВА сообщил, что пострадавшие госпитализированы.

Среди пострадавших – 12-летний ребенок, а также семь женщин, отметил Труш.

"Состояние практически всех удовлетворительное. Часть из них находится в больнице, часть вернулись домой", – заявил чиновник.

Он также рассказал, что в Чорткове было отключено газоснабжение, так как одна ракета попала в газовую трубу, произошла утечка газа и возгорание. Труш заверил, что до конца дня подачу газа должны возобновить.

Глава ОВА призвал не публиковать в интернете фото и видео с мест обстрелов.

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