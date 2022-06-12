ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 человека пострадало в результате российского ракетного удара по Тернопольской области, в том числе ребенок

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Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет
Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет
Фото: Володимир Труш / Facebook

В результате российского ракетного удара вблизи Чорткова Тернопольской области пострадало 22 человека, в том числе ребенок. Об этом на брифинге 12 июня сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Труш сообщил, что было четыре "прилета" ракет.

"По предварительной информации, все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта и гражданские – повреждены четыре дома пятиэтажных с гражданским населением. Жертв на данный момент нет. Пострадали 22 человека", – сказал он.

Глава ОВА сообщил, что пострадавшие госпитализированы.

Среди пострадавших – 12-летний ребенок, а также семь женщин, отметил Труш.

"Состояние практически всех удовлетворительное. Часть из них находится в больнице, часть вернулись домой", – заявил чиновник.

Он также рассказал, что в Чорткове было отключено газоснабжение, так как одна ракета попала в газовую трубу, произошла утечка газа и возгорание. Труш заверил, что до конца дня подачу газа должны возобновить.

Глава ОВА призвал не публиковать в интернете фото и видео с мест обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Чорткова вечером 11 июня.

Контекст:

Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект – в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.

4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Тернопольская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Владимир Труш
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