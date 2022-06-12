В результате ракетного удара войск РФ по Тернопольской области есть пострадавшие, в том числе дети – глава ОВА

"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых – дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Чорткова вечером 11 июня.

Контекст:

Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект – в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.

4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.