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Число пострадавших выросло, среди раненых – девочка, которая эвакуировалась из Харькова. Последствия удара по Чорткову. Фоторепортаж

Сегодня 20.19
В результате вчерашнего ракетного удара по Тернопольской области пострадали 23 человека, 10 из них остаются в больницах. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш сообщил в Facebook 12 июня. Оккупанты вчера вечером нанесли удар вблизи Чорткова четырьмя ракетами, разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома, информировал Труш. Изначально было известно о 22 пострадавших. "Всего за медицинской помощью обратились 23 человека как гражданские, так и военные. Все пострадавшие получили повреждения легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших – девочка 12 лет из Харькова. Ее семья после начала полномасштабного вторжения РФ переехала в Тернопольскую область", – сообщил сегодня глава ОВА.
Теги: Харьков, раненые, Тернопольская область, пострадавшие, Владимир Труш, девочка
 

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