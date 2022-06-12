Число пострадавших выросло, среди раненых – девочка, которая эвакуировалась из Харькова. Последствия удара по Чорткову. Фоторепортаж
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
Фото: Володимир Труш / Facebook
В результате вчерашнего ракетного удара по Тернопольской области пострадали 23 человека, 10 из них остаются в больницах. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш сообщил
в Facebook 12 июня. Оккупанты вчера вечером нанесли удар вблизи Чорткова
четырьмя ракетами, разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома
, информировал Труш. Изначально было известно о 22 пострадавших. "Всего за медицинской помощью обратились 23 человека –
как гражданские, так и военные. Все пострадавшие получили повреждения легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших – девочка 12 лет из Харькова. Ее семья после начала полномасштабного вторжения РФ переехала в Тернопольскую область", – сообщил сегодня глава ОВА.