Глава ОВА показал последствия ракетного удара по Тернопольской области. Видео

"На видео – пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются", – написал он.

Глава ОВА добавил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольской области 11 июня. В результате пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок. Разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)