Глава ОВА показал последствия ракетного удара по Тернопольской области. Видео

"На видео – пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются", – написал он.
Глава ОВА добавил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольской области 11 июня. В результате пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок. Разрушена часть военного объекта, повреждены четыре пятиэтажных дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тернопольская область 39 дней с начала войны не подвергалась бомбардировкам. Вечером 3 апреля ВСУ обезвредили первый вражеский объект в воздухе над Тернополем, но осколками он задел один из объектов критической инфраструктуры.
4 апреля примерно в 23.30 на Тернопольскую область была совершена вторая с начала войны воздушная атака, вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО ВСУ в Кременецком районе, отмечал Труш.