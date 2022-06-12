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Зеленский показал участникам благотворительного вечера с Шоном Пенном кадры из воюющей с РФ Украины. Видео

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Зеленский подчеркнул, что Украина противодействует врагу уже 107 дней
Зеленский подчеркнул, что Украина противодействует врагу уже 107 дней
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам благотворительного вечера, который провела команда CORE в сотрудничестве с американским актером Шоном Пенном. Видео опубликовано в YouTube Офиса президента Украины 12 июня.

В ходе выступления Зеленский показал фото и видео из Украины, на которых запечатлены кадры разрушительных атак российских оккупантов.

"Десятки тысяч взрывов и выстрелов. Сотни тысяч раненых и убитых. Миллионы потерявших свой дом. Все это не логлайн для фильма ужасов. [...] Мирные города и села, стертые с лица земли. Все это не декорации для блокбастера об апокалипсисе. [...] Крылатые ракеты и бомбы, не оставляющие камня на камне от школ, больниц, театров, музеев, целых улиц и кварталов. Все это не VFX, не компьютерная графика. Все это – наша реальность", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что страна будет отстроена, и в этом можно помочь.

Зеленский также поблагодарил присутствовавших, готовых помочь Украине, и конкретно Шона Пенна, "который с первого дня войны лично был в Киеве, в Украине и своими глазами видел зло под названием полномасштабная российская агрессия".

"Вы были готовы расплавить свой "Оскар" в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. Я верю, что этого не нужно будет делать. Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, убивающее мирное население, женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора, его танки, самолеты, корабли, ракеты и все остальное железо, приносящее зло. Мы противодействуем ему 107 дней. Мы можем остановить его вместе", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора. 

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: война, помощь, вторжение, видео, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Шон Пенн, президент
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