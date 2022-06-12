Зеленский показал участникам благотворительного вечера с Шоном Пенном кадры из воюющей с РФ Украины. Видео

В ходе выступления Зеленский показал фото и видео из Украины, на которых запечатлены кадры разрушительных атак российских оккупантов.

"Десятки тысяч взрывов и выстрелов. Сотни тысяч раненых и убитых. Миллионы потерявших свой дом. Все это не логлайн для фильма ужасов. [...] Мирные города и села, стертые с лица земли. Все это не декорации для блокбастера об апокалипсисе. [...] Крылатые ракеты и бомбы, не оставляющие камня на камне от школ, больниц, театров, музеев, целых улиц и кварталов. Все это не VFX, не компьютерная графика. Все это – наша реальность", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что страна будет отстроена, и в этом можно помочь.

Зеленский также поблагодарил присутствовавших, готовых помочь Украине, и конкретно Шона Пенна, "который с первого дня войны лично был в Киеве, в Украине и своими глазами видел зло под названием полномасштабная российская агрессия".

"Вы были готовы расплавить свой "Оскар" в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. Я верю, что этого не нужно будет делать. Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, убивающее мирное население, женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора, его танки, самолеты, корабли, ракеты и все остальное железо, приносящее зло. Мы противодействуем ему 107 дней. Мы можем остановить его вместе", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)