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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 июня в Донецкой области оккупанты убили одного мирного жителя и ранили трех – глава обладминистрации

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Оккупанты каждый день убивают мирных жителей Донецкой области
Оккупанты каждый день убивают мирных жителей Донецкой области
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

В воскресенье, 12 июня, жертвой обстрелов со стороны российских оккупантов стал один мирный житель Донецкой области. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили троих. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

С начала открытого вторжения в Украину российская армия убила, по данным Кириленко, уже 494 мирных жителя региона, еще 1277 ранены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 июня в результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли двое мирных жителей.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Мариуполь, Волноваха, Соледар, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, война на Донбассе, Павел Кириленко, российские оккупанты
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