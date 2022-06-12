12 июня в Донецкой области оккупанты убили одного мирного жителя и ранили трех – глава обладминистрации

"12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили троих. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

С начала открытого вторжения в Украину российская армия убила, по данным Кириленко, уже 494 мирных жителя региона, еще 1277 ранены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 июня в результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли двое мирных жителей.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.