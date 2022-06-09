В Донецкой области ВСУ сорвали попытку оккупантов ударить во фланг украинским подразделениям – Генштаб

"В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, которые оперативно накрыли вражескую бронегруппу. Бой был недолгим, но результативным – украинские воины уничтожили два танка и [боевую машину] МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", – говорится в сообщении.
В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в одном из зданий. По данным разведки, ликвидированы более 10 российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,7 тыс. военных.