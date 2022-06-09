В Донецкой области ВСУ сорвали попытку оккупантов ударить во фланг украинским подразделениям – Генштаб

"В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, которые оперативно накрыли вражескую бронегруппу. Бой был недолгим, но результативным – украинские воины уничтожили два танка и [боевую машину] МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", – говорится в сообщении.

В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в одном из зданий. По данным разведки, ликвидированы более 10 российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)