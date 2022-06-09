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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области ВСУ сорвали попытку оккупантов ударить во фланг украинским подразделениям – Генштаб

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По данным Генштаба, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам
По данным Генштаба, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области разведчики и артиллеристы Вооруженных сил Украины сорвали попытку российских оккупантов ударить во фланг украинским подразделениям. Об этом 9 июня сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, которые оперативно накрыли вражескую бронегруппу. Бой был недолгим, но результативным – украинские воины уничтожили два танка и [боевую машину] МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", – говорится в сообщении.

В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в одном из зданий. По данным разведки, ликвидированы более 10 российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335937628719322

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,7 тыс. военных.

Теги: Донецкая область, Вооруженные силы Украины, ВСУ
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