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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 июня в Донецкой области российские оккупанты убили двух мирных жителей – глава обладминистрации

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С начала открытой войны жертвами оккупантов стали, по официальным данным, 493 жителя Донецкой области
С начала открытой войны жертвами оккупантов стали, по официальным данным, 493 жителя Донецкой области
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

В субботу, 11 июня, жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали два мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 11 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Нетайлово и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации опубликовал инфографику, согласно которой ранения получили шесть жителей Нетайлово и по одному – в Старом Караване, Богоявленке, Новобахмутовке и Лимане.

Всего, по данным Кириленко, с начала открытого вторжения жертвами российских войск стали в регионе 493 человека, еще 1274 человека получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул глава обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Мариуполь, Волноваха, вторжение, жертвы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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