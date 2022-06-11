11 июня в Донецкой области российские оккупанты убили двух мирных жителей – глава обладминистрации

С начала открытой войны жертвами оккупантов стали, по официальным данным, 493 жителя Донецкой области Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

"За 11 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Нетайлово и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации опубликовал инфографику, согласно которой ранения получили шесть жителей Нетайлово и по одному – в Старом Караване, Богоявленке, Новобахмутовке и Лимане.

Всего, по данным Кириленко, с начала открытого вторжения жертвами российских войск стали в регионе 493 человека, еще 1274 человека получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул глава обладминистрации.

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