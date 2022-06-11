11 июня в Донецкой области российские оккупанты убили двух мирных жителей – глава обладминистрации

"За 11 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Нетайлово и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.
Глава обладминистрации опубликовал инфографику, согласно которой ранения получили шесть жителей Нетайлово и по одному – в Старом Караване, Богоявленке, Новобахмутовке и Лимане.
Всего, по данным Кириленко, с начала открытого вторжения жертвами российских войск стали в регионе 493 человека, еще 1274 человека получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул глава обладминистрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.