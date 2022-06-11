Энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 19 населенных пунктов в Донецкой области – ДТЭК

"Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, в течение суток энергетики вернули свет для 15 460 семей в 19 населенных пунктах Донецкой области. Больше всего – в Бахмутском районе", – сообщили в компании.

Энергетики смогли восстановить свет меньше чем за сутки для жителей восьми населенных пунктов на марьинском, авдеевском и торецком направлениях, где вчера были зафиксированы авиационные и артиллерийские обстрелы.

Из-за постоянных обстрелов без света остается 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.