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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 19 населенных пунктов в Донецкой области – ДТЭК

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Из-за постоянных обстрелов без света остается 317 населенных пунктов Донецкой области
Из-за постоянных обстрелов без света остается 317 населенных пунктов Донецкой области
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики благодаря усилиям Вооруженных сил Украины смогли провести ремонты оборудования и линий в 19 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, в течение суток энергетики вернули свет для 15 460 семей в 19 населенных пунктах Донецкой области. Больше всего – в Бахмутском районе", – сообщили в компании.

Энергетики смогли восстановить свет меньше чем за сутки для жителей восьми населенных пунктов на марьинском, авдеевском и торецком направлениях, где вчера были зафиксированы авиационные и артиллерийские обстрелы.

Из-за постоянных обстрелов без света остается 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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