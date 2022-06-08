Энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута – ДТЭК

Также возобновлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.
Без света остаются 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не могут провести там ремонты.
Самыми сложными направлениями остаются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)