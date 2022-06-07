В Славянске осталось не более 24 тыс. жителей – глава Донецкой ОВА

Об этом вечером 6 июня в эфире проекта Freedom сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
Видеозапись эфира опубликована в Facebook Кириленко.
"Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области – Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но начинают выезжать", – сказал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, власти способствуют желающим эвакуироваться. Так, с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, добавил глава Донецкой ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
В Генштабе ВСУ отмечали 30 мая, что оккупанты готовят наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.
Утром 6 июня в Генштабе сообщили, что на славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска.
В Минобороны Украины рассказали, что на славянском направлении ВСУ нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного.