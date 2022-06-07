В Славянске осталось не более 24 тыс. жителей – глава Донецкой ОВА

C конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, отметил Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом вечером 6 июня в эфире проекта Freedom сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Видеозапись эфира опубликована в Facebook Кириленко.

"Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области – Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но начинают выезжать", – сказал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, власти способствуют желающим эвакуироваться. Так, с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, добавил глава Донецкой ОВА.

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