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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске осталось не более 24 тыс. жителей – глава Донецкой ОВА

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C конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, отметил Кириленко
C конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Из Славянска Донецкой области из-за полномасштабного вторжения РФ эвакуировали около 78% жителей – в городе осталось около 24 тыс. человек.

Об этом вечером 6 июня в эфире проекта Freedom сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Видеозапись эфира опубликована в Facebook Кириленко.

"Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области – Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но начинают выезжать", – сказал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, власти способствуют желающим эвакуироваться. Так, с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек, добавил глава Донецкой ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/1431797783927025/

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

В Генштабе ВСУ отмечали 30 мая, что оккупанты готовят наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.

Утром 6 июня в Генштабе сообщили, что на славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступательных действий в направлении Славянска.

В Минобороны Украины рассказали, что на славянском направлении ВСУ нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Краматорск, Донецкая ОГА, Константиновка, эвакуация, Дружковка, электроснабжение, вторжение, наступление, война России против Украины, Павел Кириленко
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