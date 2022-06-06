За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 149 тысяч семей

"ДТЭК вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет. Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Несмотря на активные боевые действия, энергетики за неделю с 30 мая по 5 июня вернули свет 134 641 семье в 122 населенных пунктах Донбасса", – сообщили в компании.

Также из-за вражеских обстрелов были повреждены сети в Криворожском районе Днепропетровской области. За минувшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 6 тысяч семей в 20 населенных пунктах области, отметили в пресс-службе.

1 июня из-за ракетных обстрелов без света остались 9 тысяч семей в 24 населенных пунктах Киевской области. Аварийные бригады в течение двух часов вернули свет всем жителям.

Продолжается работа по восстановлению энергообъектов "Укрзалізниці". Специалисты и спецтехника ДТЭК работают на трех объектах, поврежденных из-за вражеских обстрелов.