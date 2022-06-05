Энергетики ДТЭК и коммунальные службы вернули свет в Славянск – глава военной администрации

"Спасибо высоковольтникам ДТЭК и работникам наших коммунальных предприятий за восстановленное электричество! В большей части города свет есть. Сейчас бригады устраняют неполадки, которые возникли из-за вчерашней (3 июня. – "ГОРДОН") грозы", – сообщил глава Славянской администрации.

Он добавил, что сейчас главной коммунальной проблемой остается отсутствие водоснабжения.

"Надеюсь, что и с ней мы справимся. Это сложный процесс, поскольку поселки расположены в зоне боевых действий. А технология ремонта требует, чтобы специалисты находились там постоянно. Тем не менее люди, рискуя жизнью, выполняют свою задачу. Низкий им за это поклон", – отметил Лях.