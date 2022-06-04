За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 50 тыс. семей в Донецкой области

В большинство домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5–10 раз Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"В Донецкой области за прошедшие сутки мы запитали 27 населенных пунктов, вернули свет 50 тыс. клиентов. Это Бахмутский район, Славянский", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, который а том числе транслирует телеканал "Украина 24".

Сахарук добавил, что в большинстве домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5–10 раз.

Также он подчеркнул, что сейчас Днепропетровская область подвергается обстрелам, поэтому каждую неделю энергетики возвращают свет 3–5 тыс. потребителей. В то же время стабильная ситуация сохраняется на деоккупированных территориях, а именно в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"На Киевщине завершаем точечное подключение для тех домов, жильцы которых возвращаются", – подчеркнул Сахарук.

В течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тыс. семей.