В КГГА сообщили, что энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме

"В случае повреждений из-за боевых действий работники также имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования", – сообщили местные власти.

В мае энергетики "ДТЭК Киевские региональные электросети" вернули свет 300 тысячам семей, оставшимся без электроснабжения из-за боевых действий и аварийных ситуаций в электросетях.

"С начала войны энергетики "ДТЭК Киевские региональные электросети" не останавливают работу для поддержания стабильной работы электросетей. Однако они продолжают поддерживать надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Киевской области. Энергетикам приходилось ликвидировать не только последствия боевых действий в области, но и последствия непогоды и аварий на электросетях. За май специалисты компании ликвидировали 347 аварийных ситуаций в сетях и вернули свет 302 606 клиентам", – сообщили в Киевской военной администрации.

18 мая энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова завершили ремонт оборудования и вернули свет жителям пострадавших от оккупации районов Киевской области. Сейчас они завершают точечные подключения клиентов, которые вернулись в свои дома или отремонтировали внутридомовые сети.