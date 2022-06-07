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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области – ДТЭК

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Несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий
Несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее возобновили электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов российскими оккупантами. Об этом сообщил гендиректор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, который в том числе транслирует Общественное.

"Наши бригады работают круглые сутки. В настоящее время 20 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Мы работаем, завозим материалы, работает техника, и несмотря на ситуацию, мы делаем все возможное, чтобы жильцы имели возможность пользоваться электроэнергией", – сообщил Фоменко.

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет в более 7 тыс. домов области.

"К сожалению, сегодня стоит вопрос – доступ к выполнению работ для бригад. Мы работаем вместе с военными, получаем от них разрешения на выполнение работ, а потом только работаем. Поэтому с материалами, техникой и топливом пока проблем нет", – отметил Фоменко.

Энергетик подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"У нас очень ответственные люди работают в компании. Поэтому у нас пока нет проблем со специалистами, которые выезжают на аварийные работы. Люди работают в сложных условиях, но они понимают, для чего они работают", – говорит Фоменко.

За минувшую неделю в Донецкой области свет вернули более для более чем 134 тыс. семей.

Теги: Донецкая область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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