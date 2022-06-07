Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области – ДТЭК

"Наши бригады работают круглые сутки. В настоящее время 20 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Мы работаем, завозим материалы, работает техника, и несмотря на ситуацию, мы делаем все возможное, чтобы жильцы имели возможность пользоваться электроэнергией", – сообщил Фоменко.

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет в более 7 тыс. домов области.

"К сожалению, сегодня стоит вопрос – доступ к выполнению работ для бригад. Мы работаем вместе с военными, получаем от них разрешения на выполнение работ, а потом только работаем. Поэтому с материалами, техникой и топливом пока проблем нет", – отметил Фоменко.

Энергетик подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"У нас очень ответственные люди работают в компании. Поэтому у нас пока нет проблем со специалистами, которые выезжают на аварийные работы. Люди работают в сложных условиях, но они понимают, для чего они работают", – говорит Фоменко.

За минувшую неделю в Донецкой области свет вернули более для более чем 134 тыс. семей.