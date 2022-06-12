"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео

Серга: В день июньский кофе стынет, думаю о Дне России Фото: thekolya / Instagram

"Совсем скоро на улицах российских городов можно будет встретить камбалу. Как и других завсегдатаев дна", – анонсировал он ролик.

"В день июньский кофе стынет,

Думаю о Дне России,

Сколько собрано в него.

Сколько действий агрессивных,

Мольб к плешивому мессии,

Сколько взращено врагов.

Поднят ил в болотах ада,

Русский дух пропитан ядом,

Вместо душ – кусочки льда.

За имперскою ламбадой –

Как глисты навстречу заду.

С дном России, господа!" – прочитал Серга.

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