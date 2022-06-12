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12 июня, 2022
 
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"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео

Серга: В день июньский кофе стынет, думаю о Дне России
Серга: В день июньский кофе стынет, думаю о Дне России
Фото: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский телеведущий, поэт и музыкант Николай Серга в новом стихотворении высмеял устои страны-агрессора РФ. Ролик опубликован 12 мая, в День РФ, на странице артиста в Instagram.

"Совсем скоро на улицах российских городов можно будет встретить камбалу. Как и других завсегдатаев дна", – анонсировал он ролик. 

"В день июньский кофе стынет,
Думаю о Дне России,
Сколько собрано в него.

Сколько действий агрессивных,
Мольб к плешивому мессии,
Сколько взращено врагов.

Поднят ил в болотах ада,
Русский дух пропитан ядом,
Вместо душ – кусочки льда.

За имперскою ламбадой –
Как глисты навстречу заду.
С дном России, господа!" – прочитал Серга.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.

Теги: война России против Украины, Коля Серга
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