"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео

"Совсем скоро на улицах российских городов можно будет встретить камбалу. Как и других завсегдатаев дна", – анонсировал он ролик.
"В день июньский кофе стынет,
Думаю о Дне России,
Сколько собрано в него.
Сколько действий агрессивных,
Мольб к плешивому мессии,
Сколько взращено врагов.
Поднят ил в болотах ада,
Русский дух пропитан ядом,
Вместо душ – кусочки льда.
За имперскою ламбадой –
Как глисты навстречу заду.
С дном России, господа!" – прочитал Серга.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.