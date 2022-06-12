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12 июня, 2022
 
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"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима

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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки, 12 июня опубликовал в Instagram серию фото, где он запечатлен вместе с актрисой Инной Белоконь, которая исполняет на сцене роль матери его героини.

"После концерта в метро "Майдан Незалежності", – подписал артист фото. Данилко редко делится совместными снимками с Белоконь, на которых она запечатлена без сценического образа. 

"Ах какая ваша "мама" красивая", – отреагировали подписчики.

"Вы так постройнели. Супер выглядите", – оценили снимки поклонники.

"Андрей похудел", – написали фолловеры.

"Роскошные", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Инна Белоконь выступает вместе с Данилко, играя роль мамы Верки Сердючки.

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как не позвоню, она занята", – сказал тогда артист. 

Теги: Андрей Данилко, Майдан Незалежности, певица, Инна Белоконь
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