"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима

"После концерта в метро "Майдан Незалежності", – подписал артист фото. Данилко редко делится совместными снимками с Белоконь, на которых она запечатлена без сценического образа.

"Ах какая ваша "мама" красивая", – отреагировали подписчики.

"Вы так постройнели. Супер выглядите", – оценили снимки поклонники.

"Андрей похудел", – написали фолловеры.

"Роскошные", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Инна Белоконь выступает вместе с Данилко, играя роль мамы Верки Сердючки.

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как не позвоню, она занята", – сказал тогда артист.