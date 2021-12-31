  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео

"Поздравьте, пожалуйста, с Новым годом тремя словами", – попросил у Данилко ведущий передачи Слава Демин, находясь в их с Белоконь гримерке.
"Надо придумать какой-то стишок, но на "тигр" нет рифмы", – растерялся Данилко.
"Почему? – вступила в диалог Белоконь.
"Тигрюля-писюля?" – предположил Данилко.
"Дорогие украинцы, чтобы вы никогда не пили пилюли, не лежали в люле, а были, как те тигрюли", – сказала, обняв Данилко, появившись в кадре без сценического грима Белоконь.
Этот фрагмент можно посмотреть на 19-й минуте видео.
Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.
В 2007 году Верка Сердючка вместе со своей мамой представляли Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.