  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео

Белоконь, играющая маму Сердючки, в образе которой выступает Данилко: Дорогие украинцы, чтобы вы никогда не пили пилюли Фото: belokoninnaviktorovna / Instagram

"Поздравьте, пожалуйста, с Новым годом тремя словами", – попросил у Данилко ведущий передачи Слава Демин, находясь в их с Белоконь гримерке.

"Надо придумать какой-то стишок, но на "тигр" нет рифмы", – растерялся Данилко.

"Почему? – вступила в диалог Белоконь.

"Тигрюля-писюля?" – предположил Данилко.

"Дорогие украинцы, чтобы вы никогда не пили пилюли, не лежали в люле, а были, как те тигрюли", – сказала, обняв Данилко, появившись в кадре без сценического грима Белоконь.

Этот фрагмент можно посмотреть на 19-й минуте видео.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube