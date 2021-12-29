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29 декабря, 2021
 
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"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой

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Каменских: Эта новогодняя ночь будет особенной
Каменских: Эта новогодняя ночь будет особенной
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 29 декабря разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в компании Верки Сердючки и ее мамы, в образах которых выступают украинский актер Андрей Данилко и актриса Инна Белоконь.

"Эта новогодняя ночь будет особенной. Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз", – написала певица.

Она отметила, что фото было сделано во время съемок новогоднего шоу "Маска" на канале "Украина", где они с Данилко были звездными детективами.

На фото Каменских запечатлена слева от Сердючки в обнимку с ее мамой. Артистка выбрала для мероприятия золотистое платье без бретелек с высоким вырезом, украшенным бахромой. 

Сердючка и ее мама позировали в одинаковых ярких свитерах и черных лосинах. 

"Мама такая большая стала", – написали пользователи сети.

"Эта мама – это что-то", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко и Каменских, звездными детективами проекта были певцы Олег Винник, Dzidzio и певица Оля Полякова. Они угадывали, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. Победителем второго сезона стал украинский певец Melovin, который скрывался под маской Жирафа.

Теги: Андрей Данилко, Настя Каменских, Верка Сердючка, певица, шоу Маска
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