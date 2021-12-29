"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой

"Эта новогодняя ночь будет особенной. Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз", – написала певица.
Она отметила, что фото было сделано во время съемок новогоднего шоу "Маска" на канале "Украина", где они с Данилко были звездными детективами.
На фото Каменских запечатлена слева от Сердючки в обнимку с ее мамой. Артистка выбрала для мероприятия золотистое платье без бретелек с высоким вырезом, украшенным бахромой.
Сердючка и ее мама позировали в одинаковых ярких свитерах и черных лосинах.
"Мама такая большая стала", – написали пользователи сети.
"Эта мама – это что-то", – отреагировали фолловеры.
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Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.
В новом сезоне, кроме Данилко и Каменских, звездными детективами проекта были певцы Олег Винник, Dzidzio и певица Оля Полякова. Они угадывали, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. Победителем второго сезона стал украинский певец Melovin, который скрывался под маской Жирафа.