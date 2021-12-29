"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой

"Эта новогодняя ночь будет особенной. Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз", – написала певица.

Она отметила, что фото было сделано во время съемок новогоднего шоу "Маска" на канале "Украина", где они с Данилко были звездными детективами.

На фото Каменских запечатлена слева от Сердючки в обнимку с ее мамой. Артистка выбрала для мероприятия золотистое платье без бретелек с высоким вырезом, украшенным бахромой.

Сердючка и ее мама позировали в одинаковых ярких свитерах и черных лосинах.

"Мама такая большая стала", – написали пользователи сети.

"Эта мама – это что-то", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)