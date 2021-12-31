  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год

Данилко о Волканове: Мне было приятно, что он так отреагировал Фото: dimavolkanov / Instagram

"Он меня не оставил на Новый год и приехал праздновать, потому что я был сам", – рассказала артист.

Данилко уточнил, что на тот момент заразился коронавирусом и находился в изоляции, а Волканов уже переболел COVID-19.

"Он уже купил билеты и отменил. Это было так трогательно – боже, кто-то обо мне подумал. Я вообще не скучаю на Новый год, я бы себе включил какой-то YouTube. И я думаю: "Подарю ему вот такой телефон". Он не ожидал. Мне так было приятно, что он так отреагировал", – признался Данилко.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube