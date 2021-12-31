  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год

"Он меня не оставил на Новый год и приехал праздновать, потому что я был сам", – рассказала артист.
Данилко уточнил, что на тот момент заразился коронавирусом и находился в изоляции, а Волканов уже переболел COVID-19.
"Он уже купил билеты и отменил. Это было так трогательно – боже, кто-то обо мне подумал. Я вообще не скучаю на Новый год, я бы себе включил какой-то YouTube. И я думаю: "Подарю ему вот такой телефон". Он не ожидал. Мне так было приятно, что он так отреагировал", – признался Данилко.
Дмитрий Волканов родился в Бердянске. Принимал участие в девятом сезоне шоу "Х-Фактор" (2019) на СТБ, где его увидел Данилко и пригласил в свою команду.
На тот момент стоимость 12-й модели iPhone составляла порядка $700.