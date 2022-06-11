"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео

Песню "Геть з України, москаль некрасівий!" Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко Фото: Денис Соколов / Twitter

В ролике Сердючка запечатлена во время исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий!", которую Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко .

"Там разрыв был", – поделился впечатлениями о концерте Сердючки автор поста.

Та там розрив був pic.twitter.com/YQf990BneZ — Денис Соколов (@denys_sokolov) June 10, 2022

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