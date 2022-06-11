"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео

В ролике Сердючка запечатлена во время исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий!", которую Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко .
"Там разрыв был", – поделился впечатлениями о концерте Сердючки автор поста.
Та там розрив був pic.twitter.com/YQf990BneZ— Денис Соколов (@denys_sokolov) June 10, 2022
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Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Актер обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.