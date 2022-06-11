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11 июня, 2022
 
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"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео

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Песню "Геть з України, москаль некрасівий!" Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко
Песню "Геть з України, москаль некрасівий!" Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко 
Фото: Денис Соколов / Twitter

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки, 10 мая спел для украинских военных на одной из станций Киевского метрополитена. Соответствующие фото и видео на своей странице в Twitter опубликовал служащий ВСУ Денис Соколов.

В ролике Сердючка запечатлена во время исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий!", которую Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко .

"Там разрыв был", – поделился впечатлениями о концерте Сердючки автор поста. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Актер обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.

Теги: Андрей Данилко, ВСУ, война России против Украины, балерина, метрополитен
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