  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве

"К сожалению, последний раз я был в Полтаве, когда умерла мама. Это были съемки программы "Маска" [на канале "Украина"]. Как раз был выходной", – рассказал актер.

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Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Мать Андрея Данилко Анна умерла в 2020 году. Ей было 82 года. У Данилко есть единоутробная старшая сестра.

Актер обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.