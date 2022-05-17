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17 мая, 2022
 
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Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве

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Данилко родился в 1973 году
Данилко родился в 1973 году
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко в интервью, которое 15 мая вышло на YouTube-канале Odesa Film Studio, рассказал, что в последний раз был в Полтаве, где родился и вырос, два года назад.

"К сожалению, последний раз я был в Полтаве, когда умерла мама. Это были съемки программы "Маска" [на канале "Украина"]. Как раз был выходной", – рассказал актер. 

ВИДЕО
Видео: Odesa Film Studio / YouTube
Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Мать Андрея Данилко Анна умерла в 2020 году. Ей было 82 года. У Данилко есть единоутробная старшая сестра. 

Актер обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

В мае 2022 года Данилко признался, что если бы Сердючка была реальным человеком, то отправилась бы служить в территориальную оборону и захватила вражеский танк.

Теги: Полтава, Андрей Данилко, семья
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