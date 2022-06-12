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12 июня, 2022
 
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"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако

Богдан и Заливако познакомились на шоу "Холостяк"
Богдан и Заливако познакомились на шоу "Холостяк"
Фото: hannastorozhuk / Instagram

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ, украинский блогер Анна Богдан рассталась с главным героем этого проекта, украинским предпринимателем Михаилом Заливако. Об этом она сообщила 12 июня в Instagram

"Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить", – написала Анна Богдан. 

Она отметила, что не готова озвучить причины расставания. 

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась 5 марта 2021 года. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе.

Теги: Холостяк, блогеры, блогер, Михаил Заливако, Анна Богдан
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