"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако

"Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить", – написала Анна Богдан.

Она отметила, что не готова озвучить причины расставания.