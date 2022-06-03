"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем

"Мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, но больше не вместе", – сообщила певица.

Контекст:

Муж певицы Владимир Пригладь в прошлом был ее продюсером.

От предыдущих отношений у Пригладя есть две дочери. В 2019 году певица рассказывала, что проходит обследование, чтобы забеременеть.

В феврале 2022 года Валевская призналась, что в 2003 году сделала аборт из-за того, что у их с Пригладем ребенка выявили патологию. "Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она тогда.