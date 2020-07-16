"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака

Украинская певица Наталья Валевская показала в сети свои награды в виде орденов и медалей, полученные от украинских ведомств.

Валевская: За более чем 17 лет творческой деятельности я имела честь быть отмеченной наградами Фото: valevska_official / Instagram

Украинская певица Наталья Валевская разместила в Instagram фото, на котором позирует с орденами и медалями. Свои награды артистка прикрепила к лацкану пиджака.

"За более чем 17 лет творческой деятельности я имела честь быть отмеченной наградами разных государственных ведомств", – подписала снимок Валевская, перечислив все свои награды. Их у певицы оказалось 12 штук.

По словам Валевской, она с детства мечтала стать известной певицей.

"Когда мама отдала меня в музыкальную школу, я верила и мечтала, что буду петь", – написала она.

Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.