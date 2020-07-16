"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака

Украинская певица Наталья Валевская разместила в Instagram фото, на котором позирует с орденами и медалями. Свои награды артистка прикрепила к лацкану пиджака.
"За более чем 17 лет творческой деятельности я имела честь быть отмеченной наградами разных государственных ведомств", – подписала снимок Валевская, перечислив все свои награды. Их у певицы оказалось 12 штук.
По словам Валевской, она с детства мечтала стать известной певицей.
"Когда мама отдала меня в музыкальную школу, я верила и мечтала, что буду петь", – написала она.
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За більш як 17 років творчої діяльності , я мала честь бути відзначеною нагородами різних державних відомств : Адміністрація Президента, Міністерство Оборони, Міністерство Внутрішніх Справ, Державна Прикордонна служба , Державна фіскальна служба ,Військово-Морські Сили ,Державна Митна служба, Державної автоінспекції,Почесна відзнака Національного університету «Одеська юридична академія» ІІІ ступеню, МГО «Козацтво Запорозьке» золота медаль «Берегиня українського роду», та православної церкви орденами Св.Великомучениці Варвари ІІ ступеню, та орденом Св.Прп Антонія і Феодосія ІІ ступеню. Коли я починала свій шлях, і матуся віддала мене до музичної школи N2 м.Хмельницького, я вірила і мріяла, що я буду співати, що я стану відомою співачкою . Пройшло багато часу , навчання швидким не буває, перші поразки, і з * одом , я перемогла в міжнародному конкурсі Миколи Петровича Мозгового стала володаркою Гран-прі , яке до цього не давали 7 років , це стало найвищою нагородою на початку великого творчого шляху, і високою планкою на майбутнє. З * одом, я перемогла у телевізійному проекті «Шанс» і вмить стала відомою на весь світ , бо канал «Інтер» транслювався на весь світ . За декілька років я перемогла у конкурсі Примадонни «Алла шукає таланти» , була нагороджена Золотою зіркою Алли. Я вдячна батькам , за те, що народили мене , виховали, і підтримували на початку творчого шляху. Мама були першим слухачем моїх авторських пісень та надихала мене, мотивувала, підтримувала. І я дуже вдячна всім відомствам , які відмітили мене своїми нагородами . Я дуже рада, що народилась саме у цій країні , і що маю честь служити людям і мистецтву зокрема , і що маю честь нести свою творчість Вам ! Неабияк вдячна авторам , поетам, композиторам , аранжувальникам , режисерам, всім, хто причетний до мого Успіху , моїй дорогоцінній команді , моєму Володимиру за віру в мене протягом всього творчого шляху . І всім Небесним Силам за підтримку і життєві уроки ! Люблю Вас , Люди Далі буде .... ВАША НАТАША P.s. Не забудьте ввімкнути трансляцію у цю неділю 19.07, о 6:20 ранку. Розумію , що рано, та запевняю, а Ви мене знаєте, що я слів на вітер не кидаю, Ви не пожалкуєте! Фото @bas__ph
Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.