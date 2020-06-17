"Гадюки". Подруги Валевской макнули ее лицом в торт. Видео

Украинская певица Наталья Валевская показала, как отпраздновала 39-летие в компании подруг.

Валевская: И это мои подруги! Фото: valevska_official / Instagram

Украинская певица Наталья Валевская, которой на днях исполнилось 39 лет, показала, как подруги макают ее лицом в праздничный торт. Шуточный ролик артистка разместила в Instagram.

"Сначала они макнули меня в торт. И это мои подруги!" – подписала видео певица.

"Гадюки", – оценили юмор фолловеры артистки, добавив к комментарию смайлик.

"Даже не знаю, что сказать. Зачем так делать?" – удивляются фаны певицы.

Валевская родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком. В 2004 году Валевская стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Певица также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.