"Гадюки". Подруги Валевской макнули ее лицом в торт. Видео

Украинская певица Наталья Валевская, которой на днях исполнилось 39 лет, показала, как подруги макают ее лицом в праздничный торт. Шуточный ролик артистка разместила в Instagram.
"Сначала они макнули меня в торт. И это мои подруги!" – подписала видео певица.
"Гадюки", – оценили юмор фолловеры артистки, добавив к комментарию смайлик.
"Даже не знаю, что сказать. Зачем так делать?" – удивляются фаны певицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спочатку вони мокнули мене в торт ... І це мої подруги @t.tucha @anastasia_garbarenko #осьіпоїлитортик #обманули #звездавторте #явамцепригадаю
Валевская родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком. В 2004 году Валевская стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Певица также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.