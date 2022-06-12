РФ имеет 10-кратное огневое преимущество на севере Луганской области, в Северодонецке – семь ее БТГ, но ВСУ остановили противника – Залужный

Главнокомандующий отметил, что рассказал Милли о ситуации на фронте. Сейчас его ширина – 2450 км, из них на 1105 км ведутся бои, сообщил Залужный.

По словам главкома, он считает Милли своим наставником, о чем рассказал ему сегодня.

"Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Так, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет 10-кратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, не только нашей, но и оккупанта. Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено семь батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", – написал Залужный.

Он также сообщил, что оккупационная армия РФ, "потерпев неудачи на луганском направлении", возобновила обстрелы жилых кварталов Харькова. Это требует от украинских военных "адекватных действий", подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий рассказал Милли, что украинские военные перешли в контрнаступление на отдельных направлениях.

"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь", – добавил Залужный.