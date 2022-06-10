"Врага колошматили на каждой улице". Комбриг 92-й ОМБр рассказал о первых днях обороны Харькова

По его словам, первые три дня бригада вела бои на направлении "от административной границы Харьковской и Сумской областей до админграницы Харьковской и Луганской областей". После этого командование приказало 92-й ОМБр занять оборону вокруг Харькова.

"Утром заняли оборону вдоль кольцевой дороги. На тот момент в городе шли уличные бои. За Харьков бились все: и военные, и гражданские. Подразделения ВСУ, Нацгвардия, полиция, просто добровольцы. Врага колошматили буквально на каждой улице. Очень важно было перехватить инициативу в первые 10 дней, что мы и сделали", – объяснил Федосенко.

По его словам, когда оккупантов выбили из Харькова и ВСУ "нормально закрепились", россияне "упустили момент внезапности и поняли, что больше в город им не пробиться".

Федосенко уверен, что "именно в тот момент все впервые почувствовали, что не так страшна российская армия, как казалось; и хотя врага, конечно, недооценивать нельзя, но бить его можно и нужно". Комбриг называет оккупантов "армией варваров и мародеров".

"Когда мы выбивали россиян из Циркунов (село возле Харькова. – "ГОРДОН"), например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и так далее и бежали с этим награбленным барахлом в сторону России", – отметил командир 92-й бригады.

Он подчеркнул, что российская армия воюет максимальным количеством боевой техники, число которой "в десятки раз" больше, чем у ВСУ.

"С самого начала они использовали все: и авиацию, и вертолеты, и танки, и [тяжелые огнеметные системы] "Буратино", как их называют, и артиллерию всех видов. Но мы выстояли. Научились защищаться от любых ударов. Сейчас максимально используются все виды боев – маневренная оборона, наступательные действия, рейдовые действия", – объяснил Федосенко.

Он рассказал, что украинские военные нуждаются в большом количестве оружия.

"Мы успешно и профессионально пользуемся противотанковыми средствами NLAW и Javelin, ПЗРК Stinger и Piorun, предоставленными нам международными союзниками. Но всего нужно больше. Это оружие должно находиться во всех подразделениях в максимальном количестве. Кроме того, нам нужны танки и артиллерия большой дальности поражения. И чем больше боеприпасов, тем лучше", – перечислил комбриг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)