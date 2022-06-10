"Врага колошматили на каждой улице". Комбриг 92-й ОМБр рассказал о первых днях обороны Харькова

По его словам, первые три дня бригада вела бои на направлении "от административной границы Харьковской и Сумской областей до админграницы Харьковской и Луганской областей". После этого командование приказало 92-й ОМБр занять оборону вокруг Харькова.
"Утром заняли оборону вдоль кольцевой дороги. На тот момент в городе шли уличные бои. За Харьков бились все: и военные, и гражданские. Подразделения ВСУ, Нацгвардия, полиция, просто добровольцы. Врага колошматили буквально на каждой улице. Очень важно было перехватить инициативу в первые 10 дней, что мы и сделали", – объяснил Федосенко.
По его словам, когда оккупантов выбили из Харькова и ВСУ "нормально закрепились", россияне "упустили момент внезапности и поняли, что больше в город им не пробиться".
Федосенко уверен, что "именно в тот момент все впервые почувствовали, что не так страшна российская армия, как казалось; и хотя врага, конечно, недооценивать нельзя, но бить его можно и нужно". Комбриг называет оккупантов "армией варваров и мародеров".
"Когда мы выбивали россиян из Циркунов (село возле Харькова. – "ГОРДОН"), например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и так далее и бежали с этим награбленным барахлом в сторону России", – отметил командир 92-й бригады.
Он подчеркнул, что российская армия воюет максимальным количеством боевой техники, число которой "в десятки раз" больше, чем у ВСУ.
"С самого начала они использовали все: и авиацию, и вертолеты, и танки, и [тяжелые огнеметные системы] "Буратино", как их называют, и артиллерию всех видов. Но мы выстояли. Научились защищаться от любых ударов. Сейчас максимально используются все виды боев – маневренная оборона, наступательные действия, рейдовые действия", – объяснил Федосенко.
Он рассказал, что украинские военные нуждаются в большом количестве оружия.
"Мы успешно и профессионально пользуемся противотанковыми средствами NLAW и Javelin, ПЗРК Stinger и Piorun, предоставленными нам международными союзниками. Но всего нужно больше. Это оружие должно находиться во всех подразделениях в максимальном количестве. Кроме того, нам нужны танки и артиллерия большой дальности поражения. И чем больше боеприпасов, тем лучше", – перечислил комбриг.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней полномасштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время военных действий в городе оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.
В начале апреля оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, на юго-востоке Харьковской области и на юге.
5 мая Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области, украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов. Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты.