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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке погиб воевавший за Украину британский военный, сообщил его отец

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Джордан Гетли покинул британскую армию в марте, утверждает его отец
Джордан Гетли покинул британскую армию в марте, утверждает его отец
Фото: Dean Gatley / Fаcebook

10 июня в боях за Северодонецк Луганской области погиб воевавший за Украину гражданин Великобритании Джордан Гетли. Об этом 11 июня сообщил в Fаcebook его отец Дин Гетли.

"Вчера (10 июня 2022 года) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан погиб в городе Северодонецк (Украина)", – написал он.

Отец британского добровольца рассказал, что "Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата", и отправился помогать Украине, "тщательно подумав".

"Его команда говорит, что в ней все любили его, как и мы, и он сильно изменил жизнь многих людей, не только будучи солдатом, но и обучая украинских военных. Джордан и его команда так гордились своей работой, и он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы очень им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", – отметил Дин Гетли.

https://www.facebook.com/dean.gatley/posts/10159143190043458

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".

Теги: Россия, Великобритания, война, военные, Северодонецк, добровольцы, вторжение, война России против Украины, отец, российские оккупанты
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