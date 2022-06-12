В Северодонецке погиб воевавший за Украину британский военный, сообщил его отец

"Вчера (10 июня 2022 года) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан погиб в городе Северодонецк (Украина)", – написал он.
Отец британского добровольца рассказал, что "Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата", и отправился помогать Украине, "тщательно подумав".
"Его команда говорит, что в ней все любили его, как и мы, и он сильно изменил жизнь многих людей, не только будучи солдатом, но и обучая украинских военных. Джордан и его команда так гордились своей работой, и он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы очень им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", – отметил Дин Гетли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".