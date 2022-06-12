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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия на четырех участках, успеха не имели – Генштаб ВСУ

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Противник ведет себя по-разному на разных направлениях
Противник ведет себя по-разному на разных направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты предприняли несколько безуспешных попыток штурма украинских позиций в Харьковской области и на Донбассе. Об этом 12 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает совершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук. Враг [...] безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что они "успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое – Мазановка и Долгенькое – Долина".

"На бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отступил", – отметили в ВСУ.

По данным его Генштаба, продолжаются бои за Северодонецк Луганской области.

"На северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются", – объяснили там.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут огонь с целью сковать действия ВСУ и не допустить их перегруппировки, отметили украинские военные.

"На южнобугском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений сил обороны", – сказано в сообщении Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/338397408473344

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, целью так называемой "спецоперации" он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе (наиболее интенсивно) и на юге.

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