Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия на четырех участках, успеха не имели – Генштаб ВСУ

Противник ведет себя по-разному на разных направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает совершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук. Враг [...] безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что они "успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое – Мазановка и Долгенькое – Долина".

"На бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отступил", – отметили в ВСУ.

По данным его Генштаба, продолжаются бои за Северодонецк Луганской области.

"На северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются", – объяснили там.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут огонь с целью сковать действия ВСУ и не допустить их перегруппировки, отметили украинские военные.

"На южнобугском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений сил обороны", – сказано в сообщении Генштаба.

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