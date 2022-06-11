В связи с потерями в Украине оккупанты развертывают полевой госпиталь в Белгородской области – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 июня российская армия потеряла в Украине более 32 тыс. человек личного состава, тысячи танков и другой бронетехники, сотни самолетов и вертолетов и другую боевую и военную технику включительно с кораблями.