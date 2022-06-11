Армия России в Украине до конца августа будет способна только на артиллерийские обстрелы – генерал США Ходжес

Вооружения украинским военным все еще не хватает, но они продолжают уничтожать оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"По моим наблюдениям, ВСУ сейчас несут большие потери. Несмотря на проблемы, у россиян все еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО (реактивные системы залпового огня. – "ГОРДОН"). И за это преимущество приходится платить большую цену. Однако, по моему мнению, это их последний наступательный рывок", – сказал генерал.

По его словам, у оккупантов "нет больше возможности продолжать идти вперед, их солдаты обессилены, их логистика нарушается".

"По моему мнению, до конца августа, возможно, даже раньше, российские вооруженные силы не способны будут ни на что, кроме артиллерийских обстрелов. Также я верю, что уже в июле мы увидим в действии артиллерию и РСЗО, предоставляемые Западом. Конечно, нам бы всем хотелось бы чтобы этот процесс пошел быстрее, но я думаю, что положительный эффект от этих систем мы увидим в ближайшие несколько недель", – объяснил Ходжес.

Он считает, что логистика российских войск "в более лучшем состоянии, чем первые месяцы" открытой войны, но общая картина такова, что "большая часть их оборудования уничтожена, то же самое с транспортом, прослеживается дефицит запчастей для техники".

"То есть под "логистикой" я имею в виду всю систему, а не только подвоз боеприпасов. Они не смогли произвести впечатление, что они могут снабжать своих солдат. С другой стороны, и то, что нужно учитывать, украинские и русские солдаты дерутся уже более 100 дней. Но последние почти не покидают фронт. У них нет возможности произвести ротацию. Именно поэтому, я думаю, что они истратили свой потенциал", – отметил Ходжес.

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