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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал США Ходжес: Войны можно было бы избежать, а Украина должна отвечать на обстрелы с территории России

Ходжес: Война результат решения одного человека
Ходжес: Война – результат решения одного человека
Фото: ЕРА

Открытой войны России против Украины можно было избежать, заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью журналистке Татьяне Поповой.

"Конечно [можно было избежать]. [Президент России Владимир] Путин – тот, кто ее начал. Все это – результат решения одного человека. Если бы Запад воспринял действия россиян серьезно в 2008-м  и 2014-м (война России против Грузии и оккупация Крыма и начало боевых действий на Донбассе. – "ГОРДОН"), я могу согласиться, это бы его остановило", – сказал он.

При этом Ходжес считает, что "в нынешних условиях Украина не смогла бы ничего сделать, чтобы предотвратить войну".

Американский генерал ответил также на вопрос, должны ли украинские военные отвечать на обстрелы с российской территории.

"Несомненно. Без всякого сомнения, они должны это делать. В настоящее время американское правительство считается с поставкой Украины ракеты с радиусом в 300 километров, именно по этой причине. Но со временем увидим. Я почему-то уверен, что через несколько недель эта ситуация изменится", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали российских оккупантов из северных областей Украины, однако по состоянию на июнь российские войска продолжают обстреливать украинскую территорию (преимущественно Сумскую и Черниговскую области) из минометов, артиллерии и авиации.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Вооруженные силы Украины, вторжение, Бен Ходжес, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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