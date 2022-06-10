Генерал США Ходжес: Войны можно было бы избежать, а Украина должна отвечать на обстрелы с территории России

"Конечно [можно было избежать]. [Президент России Владимир] Путин – тот, кто ее начал. Все это – результат решения одного человека. Если бы Запад воспринял действия россиян серьезно в 2008-м и 2014-м (война России против Грузии и оккупация Крыма и начало боевых действий на Донбассе. – "ГОРДОН"), я могу согласиться, это бы его остановило", – сказал он.

При этом Ходжес считает, что "в нынешних условиях Украина не смогла бы ничего сделать, чтобы предотвратить войну".

Американский генерал ответил также на вопрос, должны ли украинские военные отвечать на обстрелы с российской территории.

"Несомненно. Без всякого сомнения, они должны это делать. В настоящее время американское правительство считается с поставкой Украины ракеты с радиусом в 300 километров, именно по этой причине. Но со временем увидим. Я почему-то уверен, что через несколько недель эта ситуация изменится", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)