Гайдай: Россияне снова облажались, Северодонецк – наш, трасса Лисичанск – Бахмут – наша

Глава Луганской ОВА заявил, что окружение украинским войскам в области сейчас не грозит Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

По его словам, боевые действия в Северодонецке продолжаются, как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин. Россияне 9 июня пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового, Николаевки, на окраине Тошковки, но украинские военные отбили атаки.

Гайдай отметил, что в Тошковке в результате российских обстрелов разрушено еще девять домов, в Ореховом – 15, во Врубовке – шесть, в Лисичанске и Горском – по четыре, серьезные разрушения в поселке Синецкий на окраине Северодонецка.

За 9 июня из Лисичанска смогли эвакуировать 16 жителей, включая троих детей, написал глава ОВА. Он уточнил, что эвакуировать людей сейчас реально только из Лисичанска и Горской общины, туда же завозят гуманитарные грузы. По словам Гайдая, эвакуации не анонсируют, потому что как только оккупанты узнают о планах вывезти людей, о том, где находится гуманитарный штаб или работающая больница, туда сразу же начинаются "прилеты".

По информации главы ОВА, у российских оккупантов была задача взять Северодонецк до 10 июня, но они не смогли ее выполнить. Следующий "дедлайн" – 22 июня.

"Под плотными обстрелами вся свободная Луганская область. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Выматываем врага. Сегодня 10 июня – россияне в очередной раз облажались, областной центр – украинский. Трасса Лисичанск – Бахмут – наша", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что, хотя оккупанты не контролируют трассу, ее активно обстреливают, и проезд по ней крайне опасен.

По словам Гайдая, украинским бойцам приходится нелегко, так как оккупантов очень много, они "лезут изо всех щелей". Но украинские военные держат позиции и утверждают, по информации чиновника, что окружение им сейчас не грозит.

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