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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Россияне снова облажались, Северодонецк – наш, трасса Лисичанск – Бахмут – наша

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Глава Луганской ОВА заявил, что окружение украинским войскам в области сейчас не грозит
Глава Луганской ОВА заявил, что окружение украинским войскам в области сейчас не грозит
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Северодонецк Луганской области держится, но россияне уничтожают все на своем пути. Об этом написал утром 10 июня в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, боевые действия в Северодонецке продолжаются, как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин. Россияне 9 июня пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового, Николаевки, на окраине Тошковки, но украинские военные отбили атаки. 

Гайдай отметил, что в Тошковке в результате российских обстрелов разрушено еще девять домов, в Ореховом – 15, во Врубовке – шесть, в Лисичанске и Горском – по четыре, серьезные разрушения в поселке Синецкий на окраине Северодонецка. 

За 9 июня из Лисичанска смогли эвакуировать 16 жителей, включая троих детей, написал глава ОВА. Он уточнил, что эвакуировать людей сейчас реально только из Лисичанска и Горской общины, туда же завозят гуманитарные грузы. По словам Гайдая, эвакуации не анонсируют, потому что как только оккупанты узнают о планах вывезти людей, о том, где находится гуманитарный штаб или работающая больница, туда сразу же начинаются "прилеты". 

По информации главы ОВА, у российских оккупантов была задача взять Северодонецк до 10 июня, но они не смогли ее выполнить. Следующий "дедлайн" – 22 июня. 

"Под плотными обстрелами вся свободная Луганская область. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Выматываем врага. Сегодня 10 июня – россияне в очередной раз облажались, областной центр – украинский. Трасса Лисичанск – Бахмут – наша", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что, хотя оккупанты не контролируют трассу, ее активно обстреливают, и проезд по ней крайне опасен. 

По словам Гайдая, украинским бойцам приходится нелегко, так как оккупантов очень много, они "лезут изо всех щелей". Но украинские военные держат позиции и утверждают, по информации чиновника, что окружение им сейчас не грозит. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.

Теги: Луганская область, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, Николаевка, Горское, Сергей Гайдай, Орехово, Тошковка, обстрелы, война России против Украины, Врубовка, разрушения, российские оккупанты
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