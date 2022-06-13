На заводе "Азот" остается около 500 жителей – Гайдай

Он отметил, что из 500 людей на заводе 40 – это дети.
"Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны, как на мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города", – сказал Гайдай.
Глава ОГА добавил, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны из-за обстрелов. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.