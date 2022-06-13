На заводе "Азот" остается около 500 жителей – Гайдай

Он отметил, что из 500 людей на заводе 40 – это дети.

"Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны, как на мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города", – сказал Гайдай.

Глава ОГА добавил, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны из-за обстрелов. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.

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