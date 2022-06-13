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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заводе "Азот" остается около 500 жителей – Гайдай

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Промзону "Азота" оккупанты обстреливают из артиллерии
Промзону "Азота" оккупанты обстреливают из артиллерии
Фото: Северодонецкий "Азот" / Facebook

На территории завод "Азот" в Северодонецке Луганской области, который обстреливают оккупанты, прячется около 500 мирных жителей. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что из 500 людей на заводе 40 – это дети.

"Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны, как на мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города", – сказал Гайдай.

Глава ОГА добавил, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны из-за обстрелов. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, завод Азот, Сергей Гайдай, война России против Украины
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