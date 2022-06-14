Экс-командир "Азова" предупредил, что скоро российские СМИ начнут публиковать "заявления" защитников Мариуполя

"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу всех быть очень внимательными – информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности!" – написал Жорин.
Он призвал помнить, "где и в каких условиях находятся героические защитники "Азовстали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на начало июня, пленные украинские военные, выведенные с "Азовстали", сейчас "находятся не в комфортных условиях", но они живы и здоровы, им предоставляют воду и еду.