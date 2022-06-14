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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-командир "Азова" предупредил, что скоро российские СМИ начнут публиковать "заявления" защитников Мариуполя

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Защитники "Азовстали" находятся в плену уже почти месяц
Защитники "Азовстали" находятся в плену уже почти месяц
Фото: EPA

Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин предупредил, что вскоре российские СМИ могут начать публиковать видео или заявления пленных украинских военных, и призвал отнестись к ним с осторожностью. Об этом он написал в Telegram.

"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу всех быть очень внимательными – информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности!" – написал Жорин.

Он призвал помнить, "где и в каких условиях находятся героические защитники "Азовстали". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля. 

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на начало июня, пленные украинские военные, выведенные с "Азовстали", сейчас "находятся не в комфортных условиях", но они живы и здоровы, им предоставляют воду и еду. 

Теги: Мариуполь, Азовсталь, пленные, война России против Украины, Максим Жорин
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