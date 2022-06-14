Экс-командир "Азова" предупредил, что скоро российские СМИ начнут публиковать "заявления" защитников Мариуполя

"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу всех быть очень внимательными – информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности!" – написал Жорин.

Он призвал помнить, "где и в каких условиях находятся героические защитники "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)