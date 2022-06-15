В Киев прибыли тела еще 64 погибших защитников "Азовстали" – патронатная служба "Азова"

В службе пояснили, что погибших удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию в результате обмена с РФ, прошедшего в Запорожской области.
Тела павших будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода.
"Пока нет объективных данных о том, сколько среди них погибших военнослужащих отдельного отряда специального предназначения "Азов" и представителей других подразделений, погибших во время боев за Мариуполь", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.
2 июня в Запорожской области состоялся первый обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160", в ходе которого украинские власти забрали тела погибших защитников Мариуполя. 7-го и 14 июня прошли еще два обмена телами погибших военных, часть из которых – защитники "Азовстали".
Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин рассказал 12 июня, что в Мариуполе остаются около 200 тел украинских военных – защитников "Азовстали" и переговоры об их возвращении продолжаются.