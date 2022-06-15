В Киев прибыли тела еще 64 погибших защитников "Азовстали" – патронатная служба "Азова"

В службе пояснили, что погибших удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию в результате обмена с РФ, прошедшего в Запорожской области.

Тела павших будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода.

"Пока нет объективных данных о том, сколько среди них погибших военнослужащих отдельного отряда специального предназначения "Азов" и представителей других подразделений, погибших во время боев за Мариуполь", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)