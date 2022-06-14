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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронте погиб украинский активист Роман Ратушный

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Ратушный был участником Евромайдана, общественным активистом, с начала полномасштабного вторжения РФ пошел воевать
Ратушный был участником Евромайдана, общественным активистом, с начала полномасштабного вторжения РФ пошел воевать
Фото: Роман Ратушний / Facebook

В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб известный киевский активист Роман Ратушный. Об этом 14 июня сообщила основанная им организация "Защитим Протасов Яр".

Ратушный был разведчиком в 93-й отдельной механизированной бригаде. В организации рассказали, что он с первых дней полномасштабного российского вторжения участвовал в боях под Киевом, потом уже в составе 93 омбр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал в Сумской области, затем – в Харьковской области, под Изюмом.

"Ромчик был лучшим из нас, сорвиголовой, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

5 июля Ратушному должно было исполниться 25 лет.

"Он был националистом всю жизнь: участник Революции достоинства в 16 лет, общественный активист, возглавлял ОО "Защитим Протасов Яр"... Несмотря на эту тяжелую потерю, мы продолжим дело Романа, мы продолжаем менять и развивать наше общество, нашу страну, мы продолжим бороться за Великую Соборную Украину. Мы обязательно построим парк в Протасовом Яру", – пообещали в организации.

https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761

Гибель воина подтвердили "Новинарні" в 93 омбр. По информации издания, он погиб 9 июня, тело смогли забрать на подконтрольную Украине территорию ночью с 12-го на 13 июня. 

руг, нам будет очень тебя не хватать. Будет не хватать Украине. Потому что вся страна потеряла не просто Героя, а Гражданина, который мог и менял всю страну к лучшему. Те ублюдки, которые тебя убили, будут гореть в аду. Все. И лучшим памятником тебе станет наша дальнейшая борьба", – написал в Facebook активист Сергей Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3300808270195499

24 марта Ратушный писал в Facebook: "За этот месяц (с начала большой войны) мы успели половить диверсантов, разоружить базу пророссийских чертей на 50 титушек, научиться летать на дронах, научиться не умирать от мин/пуль/танков. Это была наша учебка, и я рад, что в нашей практике пострадало и погибло достаточно россиян. Достаточно для того, чтобы быть уверенным, что в случае чего ты разменялся на двух-трех. Но недостаточно для того, чтобы с войной не столкнулись наши дети".

https://www.facebook.com/ratushnyi.r/posts/4369770566455781

В начале апреля он поблагодарил Сумскую область "за гостеприимство и приключения", после этого воевал в Харьковской области, в частности, в Изюмском районе – самой "горячей" точке региона.

https://www.facebook.com/ratushnyi.r/posts/4394207454012092

https://www.facebook.com/ratushnyi.r/posts/4541392849293551

20 мая он опубликовал в Facebook большой пост, в котором выразил свою позицию относительно российско-украинской войны.

"Просто запомните: чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям. Эта война длится более 300 лет. Когда мы ее проигрываем, мы становимся пушечным мясом для россиян. Когда мы ее выигрываем, мы получаем время на отдых до следующей фазы этой войны", – написал Ратушный.

https://www.facebook.com/ratushnyi.r/posts/4516468461785990

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.

Активно участвовал в Евромайдане. По информации "Новинарні", был среди студентов, пострадавших от "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.

В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева. Стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасова Яра. 

В 2021 году Ратушный провел месяц под круглосуточным домашним арестом после акции протеста сторонников Стерненко под Офисом президента.

Теги: смерть, военные, Изюм, Харьковская область, некролог, украинский военный, война России против Украины, погибшие, Роман Ратушный, Тростянец
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