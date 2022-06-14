На фронте погиб украинский активист Роман Ратушный

Ратушный был разведчиком в 93-й отдельной механизированной бригаде. В организации рассказали, что он с первых дней полномасштабного российского вторжения участвовал в боях под Киевом, потом уже в составе 93 омбр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал в Сумской области, затем – в Харьковской области, под Изюмом.

"Ромчик был лучшим из нас, сорвиголовой, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

5 июля Ратушному должно было исполниться 25 лет.

"Он был националистом всю жизнь: участник Революции достоинства в 16 лет, общественный активист, возглавлял ОО "Защитим Протасов Яр"... Несмотря на эту тяжелую потерю, мы продолжим дело Романа, мы продолжаем менять и развивать наше общество, нашу страну, мы продолжим бороться за Великую Соборную Украину. Мы обязательно построим парк в Протасовом Яру", – пообещали в организации.

Гибель воина подтвердили "Новинарні" в 93 омбр. По информации издания, он погиб 9 июня, тело смогли забрать на подконтрольную Украине территорию ночью с 12-го на 13 июня.

"Друг, нам будет очень тебя не хватать. Будет не хватать Украине. Потому что вся страна потеряла не просто Героя, а Гражданина, который мог и менял всю страну к лучшему. Те ублюдки, которые тебя убили, будут гореть в аду. Все. И лучшим памятником тебе станет наша дальнейшая борьба", – написал в Facebook активист Сергей Стерненко.

24 марта Ратушный писал в Facebook: "За этот месяц (с начала большой войны) мы успели половить диверсантов, разоружить базу пророссийских чертей на 50 титушек, научиться летать на дронах, научиться не умирать от мин/пуль/танков. Это была наша учебка, и я рад, что в нашей практике пострадало и погибло достаточно россиян. Достаточно для того, чтобы быть уверенным, что в случае чего ты разменялся на двух-трех. Но недостаточно для того, чтобы с войной не столкнулись наши дети".

В начале апреля он поблагодарил Сумскую область "за гостеприимство и приключения", после этого воевал в Харьковской области, в частности, в Изюмском районе – самой "горячей" точке региона.

20 мая он опубликовал в Facebook большой пост, в котором выразил свою позицию относительно российско-украинской войны.

"Просто запомните: чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям. Эта война длится более 300 лет. Когда мы ее проигрываем, мы становимся пушечным мясом для россиян. Когда мы ее выигрываем, мы получаем время на отдых до следующей фазы этой войны", – написал Ратушный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)